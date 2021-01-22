7 yıl sonra Somalı işçiler tazminatlarını aldı

Türkiye Kömür İşletmeleri'nce, Soma maden kazasından sonra tazminat alamadan işten çıkarılan 2 bin 395 işçiye bugün 102 milyon TL ödeme yapıldığı bildirildi

Türkiye Kömür İşletmeleri'nden yapılan yazılı açıklamada, tazminat alamadan işten çıkarılan Soma Kömür İşletmelerine bağlı, Atabacası, Işıklar ve Geventepe maden ocakları çalışanlarına bugün ödeme yapıldığı bildirildi. Ödeme hak eden kişi sayısının 3 bin 624 olduğu belirtilerek, "Toplam 150,6 milyon TL ödeme yapılacak. Bugün itibarıyla 2 bin 395 kişiye toplam 102 milyon TL ödeme yapılarak işçilerin banka hesaplarına yatırıldı" denildi.

Diğer işçilerin ödemelerinin ise kısa sürede tamamlanacağı belirtildi. Ayrıca, 2020 yılında Eynez madencilerinden 2 bin 184 kişiye 38,6 milyon TL ödeme yapıldığı hatırlatıldı.