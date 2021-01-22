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7 yıl sonra Somalı işçiler tazminatlarını aldı

Türkiye Kömür İşletmeleri'nce, Soma maden kazasından sonra tazminat alamadan işten çıkarılan 2 bin 395 işçiye bugün 102 milyon TL ödeme yapıldığı bildirildi

7 yıl sonra Somalı işçiler tazminatlarını aldı
Özlem Çimen
Özlem Çimen
22 Ocak 2021 Cuma 13:11

Türkiye Kömür İşletmeleri'nden yapılan yazılı açıklamada, tazminat alamadan işten çıkarılan Soma Kömür İşletmelerine bağlı, Atabacası, Işıklar ve Geventepe maden ocakları çalışanlarına bugün ödeme yapıldığı bildirildi. Ödeme hak eden kişi sayısının 3 bin 624 olduğu belirtilerek, "Toplam 150,6 milyon TL ödeme yapılacak. Bugün itibarıyla 2 bin 395 kişiye toplam 102 milyon TL ödeme yapılarak işçilerin banka hesaplarına yatırıldı" denildi.

Diğer işçilerin ödemelerinin ise kısa sürede tamamlanacağı belirtildi. Ayrıca, 2020 yılında Eynez madencilerinden 2 bin 184 kişiye 38,6 milyon TL ödeme yapıldığı hatırlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #soma #soma tazminat #somalı işçiler
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