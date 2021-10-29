86 deniz aracı satışa çıkıyor

Bodrum Milli Emlak Müdürlüğü 86 adet deniz aracının satışa çıkartılacağını duyurdu

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Sürat teknesi, motor, filika, jet ski, katamaran, sandal, ahşap tekne cinsi deniz araçları ihale ile satışa çıkacak.

İhale Bodrum Deniz Ticaret Odası toplantı salonunda 22-23-24 ve 25 Kasım 2021 tarihlerinde toplanacak İhale Komisyonunca yapılacak.

Satış yapılacak taşınırların Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bağlama Kütüğü Yönetmeliğine uygunluğu bakımından değerlendirmesi yapılmamış olup, satış işlemi sonrası bağlama kütüğü düzenlenememesi durumunda İdare sorumlu değildir.

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