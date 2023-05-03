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9 kişilik hafif ticari araçtan 26 kaçak göçmen çıktı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, polisin operasyonunda, 9 kişilik hafif ticari araçta 26 kaçak göçmen yakalandı. Organizatör olarak gözaltına alınan sürücü Sinan Kıdtırak (30), tutuklandı

9 kişilik hafif ticari araçtan 26 kaçak göçmen çıktı
03 Mayıs 2023 Çarşamba 15:41

Marmaris Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Grup Amirliği ekipleri, bir grup kaçak göçmenin Yunan adalarına geçiş yapacağı bilgisine ulaştı. Polis göçmenlerin içinde olduğu Sinan Kıdtırak yönetimindeki hafif ticari aracı, dün saat 21.30 sıralarında ilçe girişinde durdurdu. Araçtaki aramada 16 Suriye, 6 Mısır, 3 Filistin ve 1 Fas uyruklu göçmen yakalandı. 9 kişilik aracına 26 göçmeni bindiren Sinan Kıdtırak, gözaltına alındı. Kaçak göçmenler işlemleri sonrası Muğla İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sinan Kıdtırak, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #marmaris #muğla
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