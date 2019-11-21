Acil serviste eğlenceye soruşturma

Manisa'nın Alaşehir ilçesi Devlet Hastanesi acil servisi yoğun bakım ünitesinde çalışanlara ait olduğu belirtilen eğlence görüntüleri, sosyal medyada tepki çekti.

Acil serviste eğlenceye soruşturma
21 Kasım 2019 Perşembe 10:22

Manisa İl Sağlık Müdürlüğü, konuyla ilgili soruşturma başlattı. Olay, 6 Kasım Çarşamba günü, Alaşehir Devlet Hastanesi acil servisi yoğun bakım bölümünde meydana geldi. Acil servis bölümünde çalışan bazı görevlilerin birbirlerini omzuna aldığı ve spreyle üzerlerine köpük sıktığı görüntüler, sosyal medyada hızla yayıldı. Görüntüler tepki çekince İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, konuyla ilgili soruşturma başlattı. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, hastane görevlilerinin soruşturma kapsamında farklı bölgelere görevlendirildiği belirtilirken, şu ifadelere yer verildi: Müdürlüğümüzce ilgili 'Varan-1', 'Varan-2', 'Varan-3' adlı videolar hakkında 06 Kasım 2019 tarihi itibariyle haberdar olunmuş olup, aynı gün içerisinde haklarında idari işlemler başlatılarak soruşturma açılmıştır. İlgili kişiler, il içerisinde geçici olarak diğer sağlık kurumlarımıza görevlendirilmişlerdir. Basınımıza ve kamuoyuna saygı ile duyurulur."


Kaynak: DHA
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