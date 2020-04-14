ADM ve GDZ’den sağlık için öncelik

Aydın, Denizli, Muğla, İzmir ve Manisa illerinde elektrik dağıtım hizmeti sunan ADM ve GDZ Elektrik Dağıtım; korona virüs salgını kapsamında sağlık çalışanlarının bildirimlerini hızla iletebilmesi için Öncelikli Hat Uygulaması başlattı.

ADM ve GDZ Elektrik Dağıtım, ülkemizde salgının yayılmaya başladığı ilk günden bu yana yürütülen çalışmalarda ön cephede yer alan sağlık çalışanlarını desteklemek için yeni bir çalışma başlattı. Tüm sağlık kuruluşları ve sağlık çalışanları, 186 numaralı çağrı merkezi aralamalarında öncelikli olarak bağlanarak talep ve bildirimlerini birkaç saniye içerisinde iletebilecek. Yeni uygulama ile beş ilde hizmet veren devlet hastaneleri, özel hastaneler, aile sağlığı merkezleri ve diyaliz merkezlerinin numaraları çağrı merkezine yapacakları aramalarda önceliklendirildi. Öncelikli Hat Uygulaması ile sağlık çalışanları da çağrı merkezini arayarak şahsi numaralarının da sistem eklenmesi için talepte bulunabilecekler.

