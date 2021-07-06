Adnan Menderes Üniversitesi öğretim üyesi alımı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğü 59 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'ne 2 Kasım 2018 tarihli ve 30583 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik” kapsamında, Üniversitemiz çeşitli birimlerine 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme ve Atanmalarda Aranan Değerlendirme Ölçütleri ve Puanlama Yönergesine göre ilanda belirtilen Anabilim Dallarına ve Programlara Öğretim Üyesi alınacaktır.



İlan için son başvuru tarihi 26 Temmuz 2021 olarak açıklanmıştır.



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