Afyon'da acil iniş yapan uçak kırım geçirdi!

Afyonkarahisar'da Hava Meydan Komutanlığı’na ait Cessna 172 tipi eğitim uçağı, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Eğitim Araştırma ve Uygulama Çiftliği'ne acil iniş yapmak istediği sırada kırım geçirdi. Uçakta bulunan ve yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Afyonkarahisar'da Hava Meydan Komutanlığı’na ait Cessna 172 tipi eğitim uçağı, dün saat 20.00 sıralarında, iddiaya göre, Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim Araştırma Çiftliği'ne acil iniş yapmak istediği sırada kırım geçirdi. Uçakta bulunan ve yaralanan kimliği henüz belirlenemeyen 2 kişi, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

PİLOTLARIN DURUMU İYİ

Afyonkarahisar'da Hava Meydan Komutanlığı’na ait Cessna 172 tipi eğitim uçağının Afyon Kocatepe Üniversitesi, Eğitim Araştırma ve Uygulama Çiftliği'ne acil iniş yapmak istediği sırada kırım geçirmesi sonrasında valilikten yapılan açıklamada, iki pilotun durumunun iyi olduğu kaydedildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Akşam saatlerinde Hava Meydan Komutanlığı’na ait Cessna 172 tipi eğitim uçağı, uçuş esnasında zorunlu iniş yapmıştır. Herhangi can kaybının olmadığı kazada, maddi hasar meydana gelmiştir. Pilotlarımız sağlık durumları iyi olup ayakta tedavileri sürdürülmektedir."

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Afyonkarahisar Valiliği, konuya Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Akşam saatlerinde Hava Meydan Komutanlığı’na ait Cessna 172 tipi eğitim uçağı henüz bilinmeyen bir nedenle, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Eğitim Araştırma ve Uygulama Çiftliği’ne düşmüştür. Maddi hasar meydana gelen kazada, herhangi bir can kaybı olmamıştır."

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.