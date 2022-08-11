AYININ GÜLÜMSETEN ANLARI
AYININ GÜLÜMSETEN ANLARI
0
ARKADAŞLARA GÜVEN AZALDI
ARKADAŞLARA GÜVEN AZALDI
0
UZMANLARDAN İLGİNÇ UYARI!
UZMANLARDAN İLGİNÇ UYARI!
0
DÜĞÜNDE İLGİNÇ OLAY!
DÜĞÜNDE İLGİNÇ OLAY!
0

Afyon'da acil iniş yapan uçak kırım geçirdi!

Afyon'da acil iniş yapan uçak kırım geçirdi!
11 Ağustos 2022 Perşembe 08:19

Afyonkarahisar'da Hava Meydan Komutanlığı’na ait Cessna 172 tipi eğitim uçağı, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Eğitim Araştırma ve Uygulama Çiftliği'ne acil iniş yapmak istediği sırada kırım geçirdi. Uçakta bulunan ve yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. 

Afyonkarahisar'da Hava Meydan Komutanlığı’na ait Cessna 172 tipi eğitim uçağı, dün saat 20.00 sıralarında, iddiaya göre, Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim Araştırma Çiftliği'ne acil iniş yapmak istediği sırada kırım geçirdi. Uçakta bulunan ve yaralanan kimliği henüz belirlenemeyen 2 kişi, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

PİLOTLARIN DURUMU İYİ

Afyonkarahisar'da Hava Meydan Komutanlığı’na ait Cessna 172 tipi eğitim uçağının Afyon Kocatepe Üniversitesi, Eğitim Araştırma ve Uygulama Çiftliği'ne acil iniş yapmak istediği sırada kırım geçirmesi sonrasında valilikten yapılan açıklamada, iki pilotun durumunun iyi olduğu kaydedildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Akşam saatlerinde Hava Meydan Komutanlığı’na ait Cessna 172 tipi eğitim uçağı, uçuş esnasında zorunlu iniş yapmıştır. Herhangi can kaybının olmadığı kazada, maddi hasar meydana gelmiştir. Pilotlarımız sağlık durumları iyi olup ayakta tedavileri sürdürülmektedir." 

VALİLİKTEN AÇIKLAMA 

Afyonkarahisar Valiliği, konuya Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Akşam saatlerinde Hava Meydan Komutanlığı’na ait Cessna 172 tipi eğitim uçağı henüz bilinmeyen bir nedenle, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Eğitim Araştırma ve Uygulama Çiftliği’ne düşmüştür. Maddi hasar meydana gelen kazada, herhangi bir can kaybı olmamıştır."

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #afyon #uçak #eğitim uçağı #kırım
Önceki Haber
Otomobilin tavanında tehlikeli yolculuk!
Sonraki Haber
İzmir Tınaztepe Üniversitesi 24 kişi alacak
Uşak'ta yolcu otobüsü TIR'a çarptı: 1 ölü, 43 yaralı!
Uşak'ta yolcu otobüsü TIR'a çarptı: 1 ölü, 43 yaralı!
0
Otomobilin tavanında tehlikeli yolculuk!
Otomobilin tavanında tehlikeli yolculuk!
0
Eşini öldürdü, sosyal medyadan bir de bu paylaşımı yaptı!
Eşini öldürdü, sosyal medyadan bir de bu paylaşımı yaptı!
0
Manisa'da 2 ilçede orman yangını 
Manisa'da 2 ilçede orman yangını 
0
Kavgalara neden olan Marmara Gölü'nü kimin işleteceği belli oldu!
Kavgalara neden olan Marmara Gölü'nü kimin işleteceği belli oldu!
0
Muğla'da aşırı hız kazası: 2 kişi öldü!
Muğla'da aşırı hız kazası: 2 kişi öldü!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.