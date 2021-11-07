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Afyon'da boşanma faciası: 4 ölü, 1 yaralı

Afyonkarahisar’da Yusuf- Fatma Mercan çiftinin boşanması sonrasında yaşanan ve ailelerin icralık olmasına kadar varan husumet, faciayla sonuçlandı. Fatma Mercan’ın babası İsmail Kınçak'ın tabancayla ateş ettiği karşı aileden 4 kişi yaşamını yitirdi, Yusuf Mercan ağır yaralandı

Afyon'da boşanma faciası: 4 ölü, 1 yaralı
07 Kasım 2021 Pazar 08:24

Olay, dün saat 18.30 sıralarında Afyonkarahisar merkeze bağlı Çıkrık beldesinde meydana geldi. Yusuf ve Fatma Mercan çiftinin boşanmasının ardından iki aile arasında husumet başladı. Aralarında geçmişe dayalı borç- alacak anlaşmazlığı olan aileler arasındaki husumet, icra takibi başlatılmasıyla daha da büyüdü.

ARACI DURDURUP TABANCAYLA ATEŞ ETTİ

Fatma Mercan’ın babası İsmail Kınçak, dün akşam saatlerinde 03 EL 524 plakalı otomobiliyle, Yusuf Mercan, babası Mevlüt Mercan, annesi Şefika Mercan, anneannesi Hanife Mutlu, kız kardeşi Hatice Mercan ile Hatice Mercan’ın 1 yaşındaki kızının bulunduğu 03 BG 792 plakalı otomobili takibe başladı. Belde merkezinde Mercan ailesinin bulunduğu otomobilin önünü kesen Kınçak, aracından indikten sonra diğer araçtakilere tabancayla ateş etti.

Silahlı saldırıda Yusuf Mercan, babası Mevlüt Mercan, annesi Şefika Mercan, anneannesi Hanife Mutlu, kız kardeşi Hatice Mercan ağır yaralandı. İsmail Kınçak olay sonrası otomobiliyle kaçtı.

Durumun bildirilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralı 5 kişiyi ilk müdahalenin ardından hastaneye götürdü. Mevlüt Mercan, Şefika Mercan, Hanife Mutlu ile Hatice Mercan yaşamını yitirirken, ağır yaralanan Yusuf Mercan yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Saldırıda yaralanmayan Hatice Mercan’ın 1 yaşındaki kızı ise tedbir amaçlı tedaviye alındı. Jandarma, kaçan İsmail Kınçak’ı yakalamak için çalışma başlattı.

'5 YARALI VARDI HASTANEYE YOLLADIK'

Beldede yapılan yardımları dağıttıkları sırada haber geldiğini ve olay yerine geldiklerini anlatan Çıkrık beldesi Erenler Mahallesi Muhtarı Bekir İşlek, "Vatandaşın biri haber etti. Geldiğimizde baktık 5 yaralı vardı. Ambulansa bindirdik, hastaneye yolladık. Önceden gelen bir husumet vardı bunların arasında. Dünür oldular, kız alıp verme meselesinden boşanma olayı oldu. Böyle olunca husumet girdi araya" dedi.

'AYNI ARABADA 4 ÖLÜ, 1 YARALI'

Olayı öğrendiğinde Afyonkarahisar merkezde olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Recep Küçükkayar ise "Durumu burada öğrendim ben. 4 ölü, 1 yaralı var" diye konuştu.

Fatma Mercan’ın, ayrıldığı eşinin ailesinden evliyken borç aldığı, boşanma sonrası kayınpeder Mevlüt Mercan’ın senedi icraya verdiği, sonrasında İsmail Kınçak’ın evine icra geldiği, bu nedenle aileler arasındaki husumetin büyüdüğü öğrenildi. Boşanan çiftin 2 çocuğu olduğu, velayetin annede olduğu öğrenildi.

Afyonkarahisar’da husumetli olduğu 4 kişiyi öldürdükten sonra otomobiliyle kaçan İsmail Kınçak, olaydan sonra Beyyazı beldesinde 5 saat sonra yakalanarak gözaltına alındı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #afyon #afyon boşanma #ölüm #afyon ölüm
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