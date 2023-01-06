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Afyon'da feci kaza! O anlar saniye saniye görüntülendi!

06 Ocak 2023 Cuma 11:10

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde otomobille "patpat" diye tabir edilen tarım aracının çarpıştığı kazada yaralanan 2 kişiden biri hayatını kaybetti.

M.Y, (45) idaresindeki 03 RD 035 plakalı otomobil, 30 Aralık 2022'de Tınaztepe beldesinde Ahmet Aksoy'un (67) kullandığı tarım aracıyla çarpıştı.

Kazada tarım aracı sürücüsü ile otomobilde bulunan A.T, (43) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulansla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede bir haftadır yoğun bakımda tedavisi süren Aksoy, bugün yaşamını yitirdi.

Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.


Kaynak: AA
Etiketler; #afyon #kaza #ölüm #haber
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