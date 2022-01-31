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Afyon'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

Afyon'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
31 Ocak 2022 Pazartesi 09:21

Afyonkarahisar'da iki otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, dün saat 19.00 sıralarında Afyonkarahisar-Ankara karayolunun 14'üncü kilometresindeki İscehisar Çalışlar kavşağında meydana geldi. Nazif Gündoğdu (58) yönetimindeki 26 GL 211 plakalı otomobil, Halil Bülbül'ün (33) kullandığı 06 BUP 026 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücüler Nazif Gündoğdu ile Halil Bülbül ve araçlarda bulunan Seydi Güngör (53), Mehmet Saygı (67), Emir Kardaş (25) yaralandı. İhbarla olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralılardan sürücü Nazif Gündoğdu ve araçta yolcu olarak bulunan Seydi Güngör hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #afyon #kaza #ölüm #trafik kazası
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