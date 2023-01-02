Afyon'da kaza! Takla atan otomobilin sürücüsü öldü!

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde, kontrolden çıkıp kaldırıma çarparak takla atan otomobilin sürücüsü Yusuf Akkaya (59), yaşamını yitirdi

Kaza, sabah saat 03.30 sıralarında Emirdağ ilçesine bağlı Hamzahacılı köyünde meydana geldi. Salihler köyünden Emirdağ’a istikametine seyir halinde olan 09 ACF 24 plakalı otomobilin sürücüsü Yusuf Akkaya direksiyon hakimiyetini kaybedince kaldırım taşına çarparak takla attı. Kazayı görenler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla birlikte kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede sürücü Yusuf Akkaya’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cenaze Emirdağ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.