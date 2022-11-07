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Afyon'da zincirleme kaza: Evli çift öldü, 5 kişi yaralandı

Afyon'da zincirleme kaza: Evli çift öldü, 5 kişi yaralandı
07 Kasım 2022 Pazartesi 11:19

Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde hafif ticari aracın traktöre, ardından da otomobile çarptığı kazada, İbrahim (69) ve Huriye Ordu çifti öldü, 5 kişi de yaralandı.

​Kaza, dün saat 19.30 sıralarında Çobanlar-Bolvadin kara yolu, Mescitçeşme mevkisinde meydana geldi. Çobanlar yönüne giden İbrahim Ordu'nun kullandığı 46 D 1776 plakalı hafif ticari araç, yolo kontrolsüz çıktığı öne sürülen A.C. (51) yönetimindeki 03 ED 267 plakalı traktöre arkadan çarptı. Savrulan hafif ticari araç, karşı yönden gelen M.T. (30) idaresindeki 35 BZY 18 plakalı otomobile çarparak durabildi. Kazada hafif ticari aracın sürücü İbrahim Ordu ile eşi Huriye Ordu öldü, yanlarındaki A.N.U. (10) ve U.K. (8) ile traktör sürücüsü A.C. ve otomobilin sürücüsü M.T., yanındaki M.S.T. (4) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan A.N.U. ile U.K. Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, A.C., M.T. ve M.S.T. ise Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ordu çiftinin cenazeleri otopsi yapılmak üzere Bolvadin Devlet Hastanesi’nin morguna gönderildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #afyon #kaza #ölüm #trafik kazası
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