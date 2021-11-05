Afyon Kocatepe Üniversitesi 20 kişi alacak

Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü 20 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Afyon Kocatepe Üniversitesi birimlerinin personel ihtiyacının karşılanması amacıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi uyarınca, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslar"ın Ek 2. maddesine göre ilanda belirtilen unvanlarda çalıştırılmak üzere Lisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSSP3 puanı, Önlisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSSP93 puanı ve Ortaöğretim mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSSP94 puanı esas alınmak suretiyle istihdam edilmek üzere sözleşmeli personel alınacaktır.

Mühendis, Tekniker, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) alımı için başvurular 5 Kasım tarihinde başlayacak olup, 10 gün içerisinde yapılacaktır.



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