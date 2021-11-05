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Afyon Kocatepe Üniversitesi 20 kişi alacak

Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü 20 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu

Afyon Kocatepe Üniversitesi 20 kişi alacak
05 Kasım 2021 Cuma 10:14

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Afyon Kocatepe Üniversitesi birimlerinin  personel  ihtiyacının  karşılanması  amacıyla  657  sayılı  Devlet Memurları  Kanununun  4/B  maddesi  uyarınca,  06/06/1978  tarihli  ve  7/15754  sayılı  Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslar"ın Ek 2. maddesine  göre ilanda  belirtilen  unvanlarda  çalıştırılmak  üzere  Lisans  mezunları  için  2020 KPSS (B) grubu KPSSP3 puanı, Önlisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSSP93 puanı ve  Ortaöğretim  mezunları  için  2020  KPSS  (B)  grubu  KPSSP94  puanı  esas  alınmak  suretiyle istihdam edilmek üzere sözleşmeli personel alınacaktır.

Mühendis, Tekniker, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) alımı için başvurular 5 Kasım tarihinde başlayacak olup, 10 gün içerisinde yapılacaktır.


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