Afyon Kocatepe Üniversitesi personel alacak

Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü personel alımı yapacağını duyurdu

ilan.gov.tr'de yer alan ilan göre Afyon Kocatepe Üniversitesi birimlerinin personel ihtiyacının karşılanması amacıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 (B) maddesi uyarınca, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara göre ilanda unvanı ve nitelikleri belirtilen münhal pozisyonlarda istihdam edilmek üzere sözleşmeli personel alınacaktır.

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