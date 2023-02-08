Afyon Kocatepe Üniversitesi personel alacak

Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü personel alımı yapacağını duyurdu

Afyon Kocatepe Üniversitesi personel alacak
08 Şubat 2023 Çarşamba 10:48

ilan.gov.tr'de yer alan ilan göre Afyon Kocatepe Üniversitesi birimlerinin personel ihtiyacının karşılanması amacıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 (B) maddesi uyarınca, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara göre ilanda unvanı ve nitelikleri belirtilen münhal pozisyonlarda istihdam edilmek üzere sözleşmeli personel alınacaktır.

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