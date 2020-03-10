Afyonkarahisar'da kaçak çocuk bezi ve gıda maddesi ele geçirildi

Afyonkarahisar'da, yurda kaçak olarak sokulduğu belirlenen bir miktar çocuk bezi ile pirinç, çay, peynir ve pekmez gibi gıda maddeleri ele geçirildi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yabancı uyruklu kişilerin işlettiği, gıda maddeleri satışı yapılan 1 depo ve 6 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda yurda kaçak olarak sokulduğu belirlenen 27 bin 750 çocuk bezi, çeşitli ebatlarda paketlenmiş 6 bin 520 kilogram pirinç, çay, peynir ve pekmez gibi gıda maddeleri ele geçirildi.

Olayla ilgili 3'ü Suriye, 1'i Irak ve 1'i de Afganistan uyruklu 5 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında 5607 sayılı Kanuna Muhalefet suçundan işlem yapıldı.