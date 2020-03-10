Afyonkarahisar'da kaçak çocuk bezi ve gıda maddesi ele geçirildi

Afyonkarahisar'da, yurda kaçak olarak sokulduğu belirlenen bir miktar çocuk bezi ile pirinç, çay, peynir ve pekmez gibi gıda maddeleri ele geçirildi.

Afyonkarahisar'da kaçak çocuk bezi ve gıda maddesi ele geçirildi
10 Mart 2020 Salı 17:20

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yabancı uyruklu kişilerin işlettiği, gıda maddeleri satışı yapılan 1 depo ve 6 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda yurda kaçak olarak sokulduğu belirlenen 27 bin 750 çocuk bezi, çeşitli ebatlarda paketlenmiş 6 bin 520 kilogram pirinç, çay, peynir ve pekmez gibi gıda maddeleri ele geçirildi.

Olayla ilgili 3'ü Suriye, 1'i Irak ve 1'i de Afganistan uyruklu 5 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında 5607 sayılı Kanuna Muhalefet suçundan işlem yapıldı.

Etiketler; #afyonkarahisar #polis #KOM #kaçakçılık #emniyet
Önceki Haber
Toyota, iddiasını Meksika Rallisi'nde ortaya koyacak
Sonraki Haber
Tel Abyadlı öğrenciler sporla buluşuyor
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.