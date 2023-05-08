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Afyonkarahisar'da 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nun 48 şüphelisi adliyede

Afyonkarahisar'da uyuşturucu satıcılarına yönelik 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nda gözaltına alınan 112 şüpheliden 48'i adliyeye sevk edildi

Afyonkarahisar'da 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nun 48 şüphelisi adliyede
08 Mayıs 2023 Pazartesi 13:41

Uyuşturucu-uyarıcı madde ticareti yapmak, kullanmak ve sokak satıcıları ile etkin mücadele edilebilmek amacı ile Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, geçen hafta 'Kökünü Kurutma Operasyonu' düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda 112 şüpheli, gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan şüphelilerden 48'i adliyeye sevk edildi. Diğer kişilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi. 
　


 


Kaynak: DHA
Etiketler; #afyonkarahisar #Kökünü Kurutma Operasyonu
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