Afyonkarahisar'da motosiklet kazası: 1 kişi öldü

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde motosikletin refüje çarpması sonucu, sürücüsü yaşamını yitirdi. Kaza anı ise saniye saniye görüntülendi

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde motosikletin refüje çarpması sonucu, sürücüsü yaşamını yitirdi.

Ehliyetsiz olduğu belirtilen Hasan Kumral'ın (23) idaresindeki plakasız motosiklet, Şehitler Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.

Kazada ağır yaralanan sürücü Kumral, kaldırıldığı Bolvadin Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.