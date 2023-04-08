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Afyonkarahisar'da ramazanda tatlı satışları arttı

Afyonkarahisar'da ramazan dolayısıyla tatlı satışları arttı.

Afyonkarahisar'da ramazanda tatlı satışları arttı
08 Nisan 2023 Cumartesi 14:24

Afyonkarahisar'da Ramazan ayında  Uzunçarşı ve Ambaryolu'ndaki tatlıcılarda iftar vakitlerine doğru yoğunluk yaşanıyor. Vatandaşlar, güllaç başta olmak üzere genellikle ekmek kadayıfı, kabak tatlısı, revani, tulumba ve baklava çeşitlerine ilgi gösteriyor. Tatlıcı Şükrü Pancar, AA muhabirine, Afyonkarahisar'da ramazan denilince akla ilk tatlının geldiğini söyledi. İftarların olmazsa olmazının tatlı olduğunu dile getiren Pancar, "Oruç tutan insanların akşama kadar kan şekeri düşüyor. Doğal olarak iftar sonrasında tatlı ihtiyacı oluyor. Afyonkarahisar'da coğrafi işaretli ürünlerimizin yer aldığı tatlılar, genelde rağbet görüyor. Afyon kaymağının yer aldığı güllaç, ekmek kadayıfı, kabak tatlısı ve revani satışlarımız çok arttı." dedi.

"Siparişleri hem iş yerimizden hem de internetten alıyoruz"

Pancar, ramazanda iş yerindeki haraketliliğinin yanı sıra internet üzerinden de yoğun tatlı sipariş aldıklarını ve her gün kargoyla ürün gönderdiklerini anlattı.

Yaklaşan bayram için de siparişlerin başladığına dikkat çeken Pancar, "Siparişleri de hem iş yerimizden hem de internetten alıyoruz. Bayram yaklaştıkça da işletmemizde yoğun tatlı üretim mesai harcayacak gibi görünüyoruz. Türkiye'nin her yerine kargoyla tatlıları göndereceğiz. Ağızlar bu bayram da Afyonkarahisar'ın meşhur tatlılarıyla şenlenecek. Satışlardan ve bayram siparişlerinden çok memnunuz." diye konuştu.

"Son hafta baklava siparişlerini yetiştireceğiz"

Esnafı Salih Sayır da ramazanda tatlı satışlarından memnun olduklarını ve yoğun şekilde güllaç ile baklava satışı yaptıklarını ifade etti.

Bayram için siparişlerin gelmeye başladığına dikkati çeken Sayır, "Cevizli ve soğuk baklavaya ilgi var. İnşallah, son hafta özellikle baklava siparişlerini yetiştirmeye çalışacağız." ifadesini kullandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Tatlıcı Şükrü Pancar #tatlı #Salih Sayır #güllaç #EKMEK KADAYIFI #afyonkarahisar
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