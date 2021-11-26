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Afyonkarahisar'da zincirleme kaza: 1 ölü, 5 yaralı

Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesinde yoğun sis nedeniyle 3 TIR ve yolcu otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazasında hostes Selma Tekol (41) yaşamını yitirdi, 5 kişi de yaralandı

Afyonkarahisar'da zincirleme kaza: 1 ölü, 5 yaralı
26 Kasım 2021 Cuma 16:04

Kaza, saat 04.30 sıralarında Dinar-Denizli kara yolunda meydana geldi. Denizli yönüne giden 11 AAN 449 plaka TIR’ın şoförü İsmail Öz ile 57 AAZ 247 plakalı TIR’ın şoförü Adem Karakolcu, yoğun sis nedeniyle hızlarını düşürdü. Bu sırada arkadan gelen Adnan Başat'ın (55) kullandığı 32 PT 040 plakalı yolcu otobüsü, yan yana giden TIR’lara çarptı. Arkadan gelen Bilal Altınbaş (45) yönetimindeki 32 AAF 766 plakalı TIR da otobüse çarptı.

Kazada, otobüste hostes olarak çalışan Selma Tekol hayatını kaybetti. Otobüs şoförü Adnan Başat, yedek sürücü Kamil Usta (33), yolculardan Ali Yıldırım (26) ve Serkan Kayaaltı (38) ile TIR şoförü Bilal Altınbaş yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Selma Tekol'un cenazesi ise Dazkırı Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #afyon #kaza #trafik kazası #ölüm
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