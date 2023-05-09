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Afyonkarahisar'daki 'Kökünü Kurutma' operasyonuna 79 tutuklama

Afyonkarahisar'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik 'Kökünü Kurutma' operasyonunda gözaltına alınan 103 şüpheliden 79'u tutuklandı

Afyonkarahisar'daki 'Kökünü Kurutma' operasyonuna 79 tutuklama
09 Mayıs 2023 Salı 14:28

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 'Kökünü Kurutma' operasyonu yapıldı. Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti ve kullanımını önlemek, ayrıca sokak satıcılarıyla etkin mücadele edilebilmek amacıyla 5 Mayıs'ta eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda polis bölgesinde 93 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonların devamında gözaltı sayısı 103'e yükseldi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda uyuşturucu maddeler, 7 hassas terazi, 7 ruhsatsız tabanca, 7 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, adliyeye sevk edildi. 4 şüpheli savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 79’u tutuklandı, 18 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #afyonkarahisar
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