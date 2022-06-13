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Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi işçi alacak

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü geçici işçi alımı yapacağını açıkladı

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi işçi alacak
13 Haziran 2022 Pazartesi 10:32

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/d maddesi ve 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili yönetmeliği 3’üncü maddesi bendi kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden geçici işçi alınacaktır.

 

Geçici işçi kadrolarına ilişkin ilan, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden yayımlanacaktır. Şartlara durumu uyan adayların, ilanın Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinde yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde başvurularını esube.iskur.gov.tr internet adresinden “İş Arayan” linki üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir./www.iskur.gov.tr adresinden yapmaları gerekmektedir.


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