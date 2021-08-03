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Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi işçi alacak

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü 6 geçici işçi alımı yapacaklarını duyurdu

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi işçi alacak
03 Ağustos 2021 Salı 10:04

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/d maddesi ve 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili yönetmeliği 3ncü maddesi bendi kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden geçici işçi alınacaktır. Aranan şartlar ve sayılar ilanda belirtilmiştir.

 

Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, kura, sınav ve atama süreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.


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