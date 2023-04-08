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Afyonkarahisar’da yaralı bulunan flamingo AKÜREM'de tedaviye alındı

Afyonkarahisar'daki Eber Gölü'nde yapılan kuş sayımı çalışmasında yaralı olarak bulunan flamingo, Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde (AKÜREM) tedaviye alındı.

Afyonkarahisar’da yaralı bulunan flamingo AKÜREM'de tedaviye alındı
08 Nisan 2023 Cumartesi 13:47

Afyonkarahisar'da Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 5. Bölge Müdürlüğü ile Çay Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerince Eber Gölü'nde kuş sayımı gerçekleştirildi. Çalışma sırasında bulunan ve yaralı olduğu belirlenen flamingo, DKMP ekiplerince çalışmaya eşlik eden AKÜREM Müdürü Prof. Dr. Emine Hesna Kandır'a teslim edildi. AKÜREM'e getirilen kuşun ilk muayenesinde balık oltasına takılarak kanadından yaralandığı belirlendi. Flamingonun kanadındaki açık bir yaranın tedavisine başladıklarını aktaran Kandır, "Diğer kanadı da hasar görmüş. Her iki kadının da bakımı yapılarak bandaja alındı. Sıvı ve antibiyotik tedavisine başladık. Yeniden doğaya dönmesini sağlamaya çalışacağız." ifadesini kullandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #afyonkarahisar #AKÜREM #DKMP #emine hesna kandır #tedavi #yaralı flamingo
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