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Ağabeyini bıçaklayarak öldüren genç kızın ifadesi ortaya çıktı!

Ağabeyini bıçaklayarak öldüren genç kızın ifadesi ortaya çıktı!
03 Ocak 2023 Salı 11:10

Aydın'da, tartıştığı ağabeyi Onur Uçan'ı (29) bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan üniversite öğrencisi Gülçin Uçan'ın (21), emniyetteki ifadesinde, "Sinirlerime hakim olamadım ve kendimi de korumak amaçlı bıçak aldım. Maksadım öldürmek değildi" dediği ortaya çıktı. 

Olay, pazar günü saat 02.30 sıralarında, Didim ilçesi Fevzipaşa Mahallesi'ndeki evde meydana geldi. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Didim Meslek Yüksekokulu 2'nci sınıf öğrencisi Gülçin Uçan'ı, 31 Aralık'ta, Ankara'da yaşayan annesi Fadime Uçan, ağabeyi Onur Uçan ile gelinleri Sıla Uçan ziyarete geldi. İddiaya göre, yılbaşı gecesi aile üyeleri ile Gülçin Uçan arasında, eski sevgilisi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Gülçin Uçan, mutfaktan aldığı bıçakla ağabeyini göğsünden bıçakladı. Onur Uçan hayatını kaybetti, Gülçin Uçan da gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından Gülçin Uçan, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Emniyetteki ifadesi ortaya çıkan Gülçin Uçan'ın, "Ağabeyim ile eski erkek arkadaşım yüzünden tartıştım ve çok sinirlendim. Onunla görüşmemi istemiyordu. Bu nedenle kavga etmeye başladık. Sinirlerime hakim olamadım ve kendimi de korumak amaçlı bıçak aldım. Maksadım onu öldürmek değildi. Kendimi korumak istedim, çok pişmanım" dediği öğrenildi. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #aydın #cinayet #haber
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