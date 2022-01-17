Ağaç ile traktör arasında sıkışıp öldü!

Manisa'nın Soma ilçesinde bir çiftçi, ağaç ile traktör arasında sıkışarak hayatını kaybetti. Çiftçinin evden zeytin tarlasını sürmek için çıktığı öğrenildi

Olay, Soma’nın Çerkezhamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, dün evden ayrılan 53 yaşındaki Adem Kamış, zeytin tarlasını sürmek için yola çıktı. Akşam saatlerinde Kamış’tan haber alamayan yakınları, durumdan şüphelenerek zeytin tarlasına gitti. Adem Kamış’ın kullandığı 45 YA 6013 plakalı traktör ile ağacın arasına sıkıştığını gören yakınları, durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde, Kamış’ın öldüğünü belirledi. Sıkıştığı yerden kurtarılan Adem Kamış’ın cansız bendeni, otopsi için Soma İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Jandarma kaza ile ilgili tahkikat başlattı.