LATİF DEMİRCİ'DEN ACI HABER!
LATİF DEMİRCİ'DEN ACI HABER!
0
5 AYDA 232 SİLAHLI SALDIRI
5 AYDA 232 SİLAHLI SALDIRI
0
İZMİRLİLERE BİSİKLET ÇAĞRISI
İZMİRLİLERE BİSİKLET ÇAĞRISI
0
MUSTAFA SANDAL EVLENDİ
MUSTAFA SANDAL EVLENDİ
0

Ağaca yıldırım isabet etti, 16 büyükbaş hayvan öldü!

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde yıldırım isabet eden ağacın altında toplanan 5'i buzağı, 16 büyükbaş öldü

Ağaca yıldırım isabet etti, 16 büyükbaş hayvan öldü!
05 Haziran 2022 Pazar 17:39

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Çay'a bağlı Eber köyü Taşağıl mevkisinde meydana geldi. Rahim Turunç'a ait 5'i buzağı 16 büyükbaş, sağanak nedeniyle çevredeki bir ağacın altında toplandı. Bir süre sonra düşen yıldırım, hayvanların altında toplandığı ağaca isabet etti. Ağaç altındaki 5'i buzağı 16 büyükbaş öldü. Yağmur dindikten sonra almaya gittiği hayvanlarının hareketsiz yattığını gören Rahim Turunç, durumu jandarma ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, alanda inceleme yaptı.

Eber köyünde yaşayan besici Rahim Turunç, tek geçim kaynağının hayvancılık olduğunu ifade ederek, "Eber köyü Taşağıl Yaylası'nda hayvan otlatırken bir anda sağanak başladı. Şiddetli yağış sonucu hayvanlarım ağaçların altına girdiklerinde yıldırım isabet etti. 16 hayvanım öldü" dedi. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #afyon #büyükbaş #Yıldırım #ölüm
Önceki Haber
Araç kiraladılar, icralık oldular!
Sonraki Haber
Çalınan otomobilini paramparça buldu!
Araç kiraladılar, icralık oldular!
Araç kiraladılar, icralık oldular!
0
Salihli'de 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı
Salihli'de 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı
0
Denizli'de yol verme kavgası! İşte o anlar...
Denizli'de yol verme kavgası! İşte o anlar...
0
Üzerine yıldırım düşen çoban hayatını kaybetti
Üzerine yıldırım düşen çoban hayatını kaybetti
0
Rüzgar çadırları devirdi: 6 kişi yaralandı
Rüzgar çadırları devirdi: 6 kişi yaralandı
0
Denizli tarihini değiştirecek buluş!
Denizli tarihini değiştirecek buluş!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.