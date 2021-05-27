Ağaçlardaki 3.5 ton erikleri çaldılar!

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde çiftçi Mustafa Demiraylar'ın bahçesindeki 90 ağaçta bulunan yaklaşık 3.5 ton erik, çalındı. Tüm emeklerinin boşa gittiğini belirten Demiraylar, jandarmaya şikayetçi oldu

Turgutlu'da yaşayan çiftçi Mustafa Demiraylar, önceki gün ailesiyle, Turgutlu-Manisa eski karayolu üzerindeki Turgutlu Ovası Kurutma Kanalı Mevkii 9'uncu mıntıkadaki erik bahçesine gidip, hasat için hazırlık yaptı. Yanında getirdiği kova ve merdivenleri bahçesine bırakan Demiraylar, beraberindekilerle bahçeden ayrıldı. Dün saat 05.00 sıralarında, bir grup tarım işçisi ile hasat için bahçesine gelen Demiraylar, bahçedeki 90 ağaçtaki yaklaşık 3.5 ton papaz eriğinin çalındığını görünce şok oldu. Demiraylar, durumu jandarmaya bildirip, hırsızlardan şikayetçi oldu. Bahçede incelemelerde bulunan jandarma, hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

Tüm yılın emeğinin boşa gittiğini belirten Mustafa Demiraylar, "Turgutlu Ovası'nda yıllardan beri erik üreticiliği yapıyorum. İlk defa böyle bir şey başıma geliyor. Erikleri 9.5 saat içinde ağaçtan toplayıp, çalmışlar. Bu organize işe benziyor. Bu olay en az 20-25 kişiyle yapılmıştır. 3.5 ton gibi bir eriği bu kadar kısa sürede başka türlü toplamak mümkün değil. Ben mağdur oldum, başkaları olmasın. Çiftçiler olarak, bu bölgeye kamera yerleştirilmesini istiyoruz" diye konuştu.