Ahırda yangın çıktı, 20 hayvan yanarak öldü!

Manisa Kırkağaç'ta bulunan bir ahırda yangın çıktı. Çıkan yangında 20 küçükbaş hayvanın yanarak öldüğü öğrenildi

Yangın, dün saat 15.30 sıralarında Kırkağaç’ın Gelenbe Mahallesi’nde A.K.’ye (37) ait ahırda çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında alevler kısa sürede ahırın tamamını sardı. Köylüler yangını söndürmeye çalışmasına rağmen, saman ve otların tutuşmasıyla ahır alev topuna döndü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yapılan çalışmalar sonucunda yangını söndürdü. Yangında ahırda bulunan 7 koyun, 9 kuzu, 2 keçi ve 2 oğlak olmak üzere toplam 20 küçükbaş hayvan yanarak öldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.