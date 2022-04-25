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Ahmet Taner Kışlalı anısına yapılan heykele saldırı

Ahmet Taner Kışlalı anısına yapılan heykele saldırı
25 Nisan 2022 Pazartesi 15:14

Muğla'nın Datça ilçesinde 23 yıl önce uğradığı bombalı saldırıda yaşamını yitiren Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı'nın anısına yaptırılan 'Fikir Sağlığı Heykeli' tahrip edildi. Polis, şüpheli kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Datça Belediyesi, Ahmet Taner Kışlalı anısına Ahmet Taner Kışlalı Caddesi'ndeki tarihi çınar ağacının bulunduğu alana heykel yaptırdı. Heykeltraş Elbruz Denge'ye yaptırılan ve geçen yıl 22 Ekim'de, Kışlalı'nın kızı Dolunay Kışlalı Ediz'in de katıldığı bir törenle açılışı yapılan 'Fikir Sağlığı Heykeli'nin ortasındaki cam ayna, taşla kırıldı. Olayın dün sabah fark edilmesinin ardından Datça Belediyesi Sanat Galerisi ve Müze Sorumlusu Tuğçe İlhan Bal (30) emniyete giderek şikayetçi oldu.

Heykelin ortasındaki yarım küre biçimindeki cam aynanın taşla vurularak kırılmış olduğunu belirten Bal, "Heykel, Ahmet Taner Kışlalı suikastının hatırlatılması amacıyla yapılmıştı. Olay, dün sabah fark edildi. Heykeltraş Elbruz Denge bir süre heykelin bu şekilde kalması gerektiğini söylediği için, şimdilik onarımını düşünmüyoruz. Polise şikayetçi olduk, inceleme başlatıldı. Kim tarafından, hangi amaçla kırıldı, siyasal içerikli bir saldırı mı yapıldı, ortaya çıkacaktır. Bölgeyi gören kameralar incelemeye alındı" dedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #muğla #heykel #saldırı #ahmet taner kışlalı #fikir sağlığı heykeli
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