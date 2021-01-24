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Aile arasındaki kavga ölümle bitti!

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, ağabeyi ile annesi arasındaki tartışma sırasında bıçakla yaralanan kişi hayatını kaybetti

Aile arasındaki kavga ölümle bitti!
24 Ocak 2021 Pazar 12:50

Alınan bilgiye göre Denizli'nin Güzelköy Mahallesi'nde yaşayan 26 yaşındaki V.Ş., annesi S.Ş.'den para ve sigara istedi. Ancak anne S.Ş. oğlunun istediklerini vermedi.

Bunun üzerine psikolojik sorunları olduğu öğrenilen V.Ş. ile annesi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine V.Ş., annesinin bıçakla kovalamaya başladı. 

Annesi ve ağabeyi arasındaki bu kavgayı ayırmak isteyen 23 yaşındaki Yasin Ş. ise ağabeyini sakinleştirmeye çalıştı. Ancak Yasin Ş., bu sırada ağabeyinin elindeki bıçakla karnından bıçaklandı.

Olay polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Yasin Ş.'yi özel bir hastaneye kaldırdı. Ancak 23 yaşındaki genç kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

V.Ş.'yi gözaltına alan polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: AA
Etiketler; #denizli #ölüm #bıçaklama
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