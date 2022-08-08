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Aile içi kavga: Baba öldü, anne ve iki çocuğu tutuklandı!

Aile içi kavga: Baba öldü, anne ve iki çocuğu tutuklandı!
08 Ağustos 2022 Pazartesi 09:42

Afyonkarahisar'da bir aile içerisinde kavga çıktı. Kavgada 54 yaşındaki baba İdris Ç., çok sayıda bıçak darbesi alarak hayatını kaybetti. Ç.'nin eşi ve 2 çocuğu ise tutuklandı


Olay, Çobanlar ilçesine bağlı Kocaöz beldesinde meydana geldi. Mermer işçisi İdris Ç. ile eşi N.Ç. (50), çocukları A.İ.Ç. (24) ve M.G.Ç. (15) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine sırtından ve karnından çok sayıda bıçak darbesi alan İdris Ç., kanlar içerisinde kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde İdris Ç.'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. N.Ç., A.İ.Ç. ve M.G.Ç. ise gözaltına alındı.

İdris Ç.'nin cansız bedeni, evde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İlçe Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen anne ve iki çocuğu ise çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #afyonkarahisar #kavga #bıçaklama #cinayet #ölüm
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