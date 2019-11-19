Ailesi ile tartışıp 4. kattan atladı

Aydın'ın Söke ilçesinde, iddiaya göre ailesi ile tartışan üniversite öğrencisi Görkem Ö. (22), 4'üncü kattaki dairenin penceresinden atladı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Görkem Ö., kurtarılamadı.

Ailesi ile tartışıp 4. kattan atladı
19 Kasım 2019 Salı 12:57

Olay, önceki gün saat 17.30 sıralarında, Yeni Camii Mahallesi'nde 4 katlı apartmanın en üst katındaki dairede meydana geldi. Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi olan Görkem Ö., bir süreliğine ailesinin görmek için Aydın'a geldi. İddiaya göre, ailesiyle tartışan Görkem Ö., kendisini odasının penceresinden attı. Metrelerce yüksekten beton zemine düşüp ağır yaralanan Görkem Ö., komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan müdahalesinin ardından Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Görkem Ö., doktorların tüm çabasına rağmen, yaşamını yitirdi.

Önceki Haber
Yaşlı çift ve torunları sobadan zehirlendi
Sonraki Haber
Enerji santrali hastalık yayıyor
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.