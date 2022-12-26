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Ailesi onu baygın halde bulmuştu, 29 gün sonra öldü!

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde, darbedilen aile çay bahçesi işletmecisi Mustafa Köseer (40), tedavi gördüğü hastanede 29 gün sonra hayatını kaybetti

Ailesi onu baygın halde bulmuştu, 29 gün sonra öldü!
26 Aralık 2022 Pazartesi 14:42

Olay, 27 Kasım gecesi Konak Mahallesi'nde meydana geldi. Aile çay bahçesi işletmeciliği yapan Mustafa Köseer'den haber alamayan yakınları, sabah saatlerinde iş yerine gitti. Mustafa Köseer'i yerde baygın halde bulan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Mustafa Köseer, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Yoğun bakım ünitesinde uyutulan Mustafa Köseer, bugün hayatını kaybetti. Köseer'in cenazesi otopsinin ardından Bolvadin'de toprağa verilecek.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ile Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Mustafa Köseer'i darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden A.Y. (25) ve M.P. (45) tutuklanmış, A.K. (49) ise adli kontrolle bırakılmıştı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #afyon #darp #çay bahçesi #ölüm
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