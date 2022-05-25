Akaryakıt istasyonunda ilginç kaza! O anlar böyle görüntülendi

Muğla Marmaris'te otomobile çarpmamak için manevra yapan kamyonet kontrolden çıkarak akaryakıt istasyonuna girdi. Kamyonet burada akaryakıt almak için yanaşan araca çarptı. O anlar ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi

Kaza, önceki gün saat 17.00 sıralarında Marmaris-Datça yolunda meydana geldi. Seyir halinde olan ve plakası bilinmeyen kamyonetin sürücüsü, aynı yönde ilerleyen ve aniden dönüş yapan otomobile çarpmamak için manevra yaptı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, yol kenarındaki akaryakıt istasyonuna girdi. Kamyonet, burada yakıt almak için sıra bekleyen başka bir kamyonete çarparak durabildi. İstasyonun güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilen olayda, şans eseri yaralanan olmazken, 2 kamyonette maddi hasar oluştu.

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