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Akbük Koyu'nda olaylı yıkım!

Muğla'nın Gökova Körfezi'nde dünyaca ünlü Akbük Koyu'nda, imara aykırı bölümleri tespit edilerek kaldırılması istenen, aralarında pansiyon, restoran ve konutların bulunduğu 33 yapının yıkım çalışmaları öncesi gerginlik çıktı. Yolu kapatan bina sahipleri ile jandarma arasında arbede yaşandı. Yolun açılmasının ardından iş makineleri alana giriş yaptı

Akbük Koyu'nda olaylı yıkım!
19 Nisan 2021 Pazartesi 14:39

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, geçen yıl 20 Ağustos'ta Muğla'da incelemeler yaptı. Denetimler ve belediyelerin çalışması sonrası kentte imar planına aykırılıklarının bulunduğu tespit edilen birçok projede inşaatlar durduruldu. Ardından sırayla bu yapıların yıkımına başlandı.

Menteşe ilçesi Sarnıç Mahallesi Akbük Koyu'nda imar planında aykırılıklar olduğu tespit edilen, aralarında pansiyon, restoran ve konutların da bulunduğu 33 yapının yıkım işlemine bugün başlandı. Çevre ve Şehircilik Muğla Müdürlüğü yetkilileri, jandarma gözetiminde Menteşe Belediyesi'ne ait iş makineleriyle yıkımı gerçekleştirmek için kaçak yapıların bulunduğu alana geldi.

Bina sahipleri yolu kapatarak oturma eylemi yaptı. İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Erdem Karaman ve Menteşe İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Gürcan Özdilek köylülerle konuşup, yolu açmalarını istedi. Ancak, uyarlara rağmen köylüler yolu açmadı. Bunun üzerine jandarma ekipleri ile bina sahipleri arasında arbede yaşandı. Arbedenin ardından ekiplerinin kontrolünde yol açılarak iş makinelerinin koyda bulunan restoranın kaçak bölümlerini yıkmak için girişi sağlandı.

İLK OLARAK RESTORANIN KAÇAK BÖLÜMLERİ YIKILIYOR

Muğla'nın Menteşe İlçesi Sarnıç Mahallesi Akbük Koyu'nda, imara aykırı bölümleri tespit edilerek kaldırılması istenen, aralarında pansiyon, restoran ve konutların bulunduğu 33 yapının yıkım çalışmaları başladı. Muğla Çevre ve Şehircilik Muğla İl Müdürlüğü yetkilileri gözetiminde, Menteşe Belediyesi'ne ait iş makineleri, ilk olarak koydaki restoranın kaçak bölümlerinin yıkmaya başladı. Yıkım işlemlerinin birkaç gün süreceği bildirildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #muğla #gökova #akbük #yıkım #olaylı yıkım #muğla yıkım
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