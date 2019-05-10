Akhisar'da hedef 100 milyon zeytin

Türkiye sofralık zeytin üretiminin yüzde 70'ini karşılayan Akhisar, ağaç sayısında rekora imza atacak. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bozuk orman alanlarının zeytin dikimi yapılması için yürüttüğü çalışmada Akhisar'ın pilot bölge olması istendi. 14 milyon ağacıyla halen Türkiye'nin zeytin başkenti olan Akhisar, bu projeyle ağaç sayısını 100 milyona çıkaracak.

Akhisar Ticaret Borsası yönetimi, Ankara'ya gitti. Borsa yönetimi ilk olarak Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile bir araya geldi. Bakan Pakdemirli'nin kısa süre önce hayata geçirdiği zeytine prim desteği için teşekkür eden Akhisar Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Alper Alhat, bu desteğin üretici için büyük bir anlamı olduğunu belirterek, "Bazı destekler vardır ki maddi faydasının yanında manevi anlamı da olur. Bu destek işte bunlardan biri. Hem üreticiye maddi katkı sağlayacak hem de devletin yanında olduğunu bilen çiftçimiz için manevi bir güç olacak" dedi.

Herkes kazanır

Alhat, bu desteğin üreticiye olduğu kadar zeytin ekonomisi ve en önemlisi de tüketiciye de fayda sağlaması için zincirin diğer halkasının da büyük önem taşıdığına dikkat çekti. Alhat, "Bu halka da zeytinde KDV'nin yüzde 8'den yüzde bire indirilmesidir. Eğer zeytine prim desteğine KDV'nin yüzde 1'e indirilmesi de eklenirse hem üretici hem tüketici hem Türkiye ekonomisi kazanır" diye konuştu.

Pilot bölge talebi

Akhisar Ticaret Borsası Başkanı Alper Alhat, ayrıca bozuk orman arazilerin zeytin tarımına açılması konusunda Akhisar'ın pilot bölge olmasını da önerdi. Türkiye'nin 190 milyon zeytin ağacıyla önemli bir potansiyeli olduğunu ancak bunun küresel rekabet için yeterli olmadığını söyleyen Alhat, "14 milyon zeytin ağacımızla Türkiye'nin zeytin başkentiyiz. 50 bin hektar bozuk orman alanımızı zeytinle buluşturursak sadece Akhisar'da 100 milyon zeytin ağacına ulaşırız. Bu da Akhisar'ı dünyada yeri sarsılamayacak bir konuma getirir. Gelecek endişesini ortadan kaldırır. Sektör, ekonominin lokomotifi olur, vatandaş zeytin ve zeytinyağına doyar" dedi.