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Akhisar'da kamyonla çarpışan motosikletli öldü!

Manisa'nın Akhisar ilçesinde, kamyonetle kafa kafaya çarpışan motosikletin kasksız sürücüsü Mehmet Ateş (29), yaşamını yitirdi

Akhisar'da kamyonla çarpışan motosikletli öldü!
02 Haziran 2022 Perşembe 11:25

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Akhisar'ın kırsal Yeniceköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Akhisar'dan Sındırgı yönüne giden H.Y. (67) kontrolündeki 20 H 9668 plakalı kamyonet, karşı yönden gelen Mehmet Ateş'in kullandığı 45 AA 971 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada, paramparça olan motosikletin sürücüsü Ateş hayatını kaybetti.

Jandarma, kamyonetin sürücüsü H.Y.'yi gözaltına aldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #manisa #akhisar #ölüm #kaza
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