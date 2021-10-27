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Akşam arkadaşlarıyla eğlendi, sabah ölü bulundu!

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde önceki akşam H.T isimli kadının evinde arkadaşları ile eğlenen Metin Uçar (46), sabah saatlerinde ölü bulundu

Akşam arkadaşlarıyla eğlendi, sabah ölü bulundu!
27 Ekim 2021 Çarşamba 08:35

Gelibolu'nun Camikebir Mahallesi Şehit Özcan Akbal Sokak'ta, dün akşam Metin Uçar,  H.T.'nin (53) evinde arkadaşları E.D. (42) isimli kadın ve T.A. (46) adlı erkek arkadaşı ile bir araya gelerek eğlendi. H.T., E.D. ve T.A. sabah kalktıklarında Metin Uçar'ı hareketsiz bir şekilde görünce, durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Metin Uçar'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, H.T., E.D. ve T.A. emniyette alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Metin Uçar'ın cenazesi Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesine kaldırılırken, kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucu belli olacak.


Kaynak: DHA
Etiketler; #çanakkale #çanakkale ölüm #ölü bulundu
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