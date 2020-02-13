Akseki'de doyumsuz manzara

Antalya'nın Akseki ilçesinde son dönemde etkili olan kar yağışı bölgeyi beyaz örtüyle kaplarken, görsel bir şölen oluştu.

Akseki'de doyumsuz manzara
13 Şubat 2020 Perşembe 11:31

Turizmin başkenti olan Antalya'yı her yıl milyonlarca turist deniz, kum ve güneş turizmi için tercih ederken, kentin 1000 rakımdaki Akseki ilçesi ise her kış ortaya çıkan kar manzaralarıyla ilgi çekiyor. Toros Dağları'nın eteklerinde kurulu Akseki'de son dönemde kar yağışı etkisini gösterdi. Kentin Konya ile bağlantısını sağlayan 1825 rakımlı Alacabel geçidindeki yoldaki yoğun kar yağışı, özellikle çam ağaçları ve bölgeyi beyaz örtüyle kaplayarak, görsel bir şölen oluşturdu. Burada seyahat edenler, doyumsuz manzara eşliğinde keyif içinde yolculuk yapma fırsatı yakalıyor.

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