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Alev alan otomobil ormanı da yaktı!

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, bariyere çarpıp, ormana dalan otomobil alev aldı. Ormana da sıçrayan alevler havadan ve karadan müdahaleyle 1 saatte kontrol altına alındı. Otomobildeki yaralı 3 kişi ise hastaneye kaldırıldı

Alev alan otomobil ormanı da yaktı!
24 Temmuz 2022 Pazar 17:11

Çanakkale'den Ayvacık yönüne giden Evren Obir (35), kullandığı 10 AFY 748 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini, Öğretmenin Yeri mevkinde saat 14.00 sıralarında kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki demir bariyerlerin başlangıç noktasına çarpıp, ormana daldı. Otomobilin motor kısmı alev aldı. Hafif yaralanan otomobil sürücüsü Evren Obir, yanındaki eşi Özlem Obir (32) ve oğlu Ediz Obir (3) kendi imkanlarıyla otomobilden çıktı. Yaralılar çevredekilerin ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. 

Alev alan otomobile ilk müdahale yangın tüpleriyle yapıldı. Ancak alevler buna rağmen ormana da sıçradı. Haber verilmesiyle bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 helikopter, 12 arazöz, çok sayıda iş makinesi ve orman işçisi sevk edildi. Alevler havadan ve karadan müdahaleyle 1 saatte kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre 3 dönüm ormanın zarar gördüğü belirtilirken, soğutma çalışması başlatıldı. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #çanakkale #orman #orman yangını #araba yangını
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