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Aleyna'nın katili cezaevinde intihar etti!

22 yaşındaki Aleyna Yurtkölesi'ni öldürdüğünü itiraf eden İran uyruklu Shayan Kheyrian, cezaevinde intihar etti

Aleyna'nın katili cezaevinde intihar etti!
14 Ocak 2021 Perşembe 10:52

Olay Denizli'nin Pamukkale İlçesi'nde meydana gelmişti. Üniversite öğrencisi olan 22 yaşındaki Aleyna Yurtkölesi, 9 Ocak tarihinde yalnız yaşadığı evinde ölü bulunmuştu.

Yapılan otopside genç kızın ölüm nedeninin boğulma olduğunun tespit edilmesi üzerine polis ekipleri harekete geçmişti. Apartman çevresinde bulunan güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, yüzünü maske ile kapatan şüpheli bir kişiyi tespit etmişti.

Yapılan incelemede boynunda Arapça bir dövme bulunan şüphelinin, genç kızın eski sevgilisi İran uyruklu Shayan Kheyrian olduğu tespit edilmişti.

Polis Kheyrian'ın evinde yakalayarak gözaltına almıştı. Kheyrian, Aleyna ile sevgili olduklarını iddia etmiş, bir süre önce ayrıldıklarını söylemişti. Barışmak için genç kızın evine gittiğini anlatan Kheyrian, çıkan tartışmada da genç kızın boğazını sıkarak onu öldürdüğünü itiraf etmişti.

İNTİHAR ETTİ


İşlemlerinin ardından tutuklanan Kheyrian, Kocabaş D Tipi Cezaevi'ne götürülmüştü. Kheyrian'ın dün akşam kaldığı cezaevinde kendisini iple tavana asarak intihar ettiği açıklandı. Kheyrian'ın cesedini görevliler buldu. İncelemenin ardından Kheyrian'ın cesedi otopsi için morga kaldırıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #aleyna yurtkölesi #denizli #intihar
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