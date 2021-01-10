Aleyna'nın katili eski sevgili çıktı!

Evinde ölü bulunan Pamukkale Üniversitesi öğrencisi Aleyna Yurtkölesi'ni, eski sevgilisinin öldürdüğü ortaya çıktı

Olay Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, Yunus Emre Mahallesi'nde meydana gelmişti. Apart dairesinde yalnız yaşayan 22 yaşındaki Aleyna Yurtkölesi'nden haber alamayan yakınları durumu polise bildirmişti. Genç kızın evine çilingir yardımı ile giren polisler genç kızı yatağında ölü olarak bulmuştu.

Otopsisi yapılan genç kızın, boğulmaya bağlı olarak öldüğü ortaya çıktı. Genç kızın oturduğu apartmanın çevresindeki kameraları incelemeye alan polis, yüzünü maske ile kapatan şüpheli bir kişinin binaya girip çıktığını belirledi. Yüzüne kapatan kişiyi de boynundaki dövmesi ele verdi. Arapça yazılı dövmeden kişinin kimliğini tespit eden polis ekipleri, bu kişinin İran uyruklu Shayan Kheyrian olduğunu belirledi.

Polis ekipleri Kheyrian'ı evinde yakalayarak gözaltına aldı. Kheyrian, ifadesinde genç kızla eskiden sevgili olduklarını ve barışmak için evine gittiğini iddia etti. Genç kızın barışmayı istememesi üzerine de çıkan tartışmada genç kızı boğazını sıkarak öldürdüğünü kabul etti. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kheyrian tutuklandı.