Alt geçit dar geldi

Aydın Nazilli'de, alt geçitte sıkışan TIR, yolun ulaşıma kapanmasına neden oldu. Ekiplerin 2 saatlik çalışmasıyla TIR, çekilirken, ulaşım da normale döndü.

Alt geçit dar geldi
26 Nisan 2019 Cuma 14:51

Kaza, dün akşam, Hürriyet Caddesi'ndeki alt geçitte meydana geldi. 3 metre 30 santimetre yükseklik uyarısına rağmen alt geçitten geçmeye çalışan Himmet Kırcı yönetimindeki 35 TRN 79 plakalı TIR, burada sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine, polis ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle Belediye Meydanı yönünde araç kuyruğu oluştu. Sürücüler ise dikkatsiz şoföre tepki gösterdi. Olay yerine getirilen çekiciler, polis ekibinin de yardımıyla 2 saatlik çalışma yaptı. TIR, sıkıştığı yerden çekilirken, ulaşım da normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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