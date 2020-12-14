Anadolu 500’de Denizli'den 23 firma

Ekonomist Dergisinin her yıl Türkiye Ekonomi Bankası işbirliği ile gerçekleştirdiği Anadolu’nun en büyük 500 şirketi araştırmasının 2019 yılına ait sonuçları açıklandı.

Ekonomist Dergisi’nin 17 yıldır aralıksız olarak yürüttüğü araştırmada 3 büyük ilin dışında kalan, büyük holdinglere bağlı olmayan ve yabancı sermaye payı yüzde 50’nin altında olan şirketler Anadolu şirketi olarak kabul ediliyor. Araştırmaya göre Denizlili 23 firma listede yerini aldı. 2019 değerlendirmelerine göre, Anadolu 500 listesine giren Denizlili şirketlerin sayısı geçen yıla göre 7 firma azalarak 23 olurken; listeye yeni giren 3 firma bulunuyor. Dolayısıyla geçen sene sıralamaya giren 10 firma, artık sıralamada yer almıyor. Denizlili firmalar sıralamasında ilk sırada yer alan Er-Bakır genel sıralamada 4. sırada yer aldı. Yapısal benzerliğinden ötürü Denizli Sanayi Odası’nın kıyaslama yaptığı diğer iller Gaziantep, Kayseri, Konya ve Manisa’da düşüş gözlenmezken Denizli firma sayısındaki düşüş dikkat çekiyor.

Anadolu 500 çalışması sonuçlarını değerlendiren DSO Yönetim Kurulu Başkanı Müjdat Keçeci, listede kendine yer bulan tüm Denizli firmalarını kutladıklarını ifade etti. Keçeci, “Bu yıl listeye yeni giren 3 Denizlili firmamız da farklı listelerde kendilerine yer bulan firmalarımız olduğu için bu listede de yer almaları bizi şaşırtmadı. Geçen yıl listede yer alıp da bu sene yer alamayan 10 firmamızın birçoğunun kıl payı listede yer alamadığını düşünüyoruz.” dedi.