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Anne ve oğlu bir saat arayla öldü!

Denizli Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde hasta destek personeli olarak çalışan Neşet Çelik (45) ile annesi Nazmiye Çelik (68), yakalandıkları koronavirüs nedeniyle 1 saat arayla yaşamını yitirdi. Anne oğul memleketleri Uşak'ta toprağa verildi

Anne ve oğlu bir saat arayla öldü!
24 Mayıs 2021 Pazartesi 16:10

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde hasta destek personeli olarak çalışan Neşet Çelik, 1 ay önce koronavirüse yakalandı. Çelik, durumu ağırlaşınca yoğun bakıma alındı. Ardından annesi Nazmiye Çelik de koronavirüsten rahatsızlanıp, aynı hastanede yoğun bakıma kaldırıldı. Doktorların müdahalesine rağmen Neşet Çelik bugün saat 07.00 sıralarında  Nazmiye Çelik ise oğlundan 1 saat sonra hayatını kaybetti. Anne ile oğlunun cenazeleri memleketleri Uşak'ta toprağa verildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #koronavirüs ölüm #denizli koronavirüs #anne oğul ölüm
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