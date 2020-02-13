Annesi için destek istiyor

Muğla'da, halk arasında 'Tavukkarası' olarak bilinen gece körlüğü 'retinitis pigmentosa' hastalığına yakalanan ve zamanla görme yetisini tamamen kaybeden Rafiye Özdemir (63), yatalak annesi Halise Özdemir'e (89) bakıyor.

Tek odalı derme çatma evde tüm zorluklara rağmen yaşama tutunmaya çalışan anne ile kızı, kendilerine uzatılacak yardım elini bekliyor. Menteşe'nin kırsal Dağpınar Mahallesi'nde yaşayan Rafiye Özdemir, 1998 yılında retinitis pigmentosa hastalığına yakalandı. 10 yıl önce ise görme yetisini tamamen yitiren Rafiye Özdemir, 3 yıl önce yatalak olan annesi Halise Özdemir'e kendini adadı. 6 kardeşin en büyüğü Rafiye Özdemir, annesine yemek pişirerek bakımını yapıyor ve günlük işlerini gerçekleştiriyor. 671 lira yaşlılık, 804 lira engelli aylığı alan anne-kız, toplam 1475 lirayla geçimini sağlıyor.

5 kardeşim daha var

Bomboş bir beyaz dumanın içinde yaşadığını belirten Rafiye Özdemir, "Benden başka 5 kardeşim daha var. Ancak hiçbiri anneme kendi evinde bakmak istemiyor. Ziyaretimize gelen olursa, sobamızı yakıyor ve yemeğimizi pişirip dolaba koyuyor. Buzdolabındaki yemeği 2-3 günde tüketiyoruz. Anneme bakmak zor olsa da ne yapabilirim. Anne sokağa atılmaz ki" dedi. Yaşadığı evdeki sıkıntılarından bahseden Özdemir, "Burada çok akrep oluyor. Evimiz yazın çok sıcak oluyor. Dışarı çıkamıyoruz. Serinletici verirlerse sevinirim. Haftada bir gün evimiz temizlense mutlu olurum. Geçen yılın ekim ayında beyin kanaması geçirdim. Çok alıngan oluyorum, oturup ağlıyorum. Dişlerimden problemlerim var. Bunların yaptırılmasını istiyorum. Annem yatalak olduğu için kaldırıp indiremiyorum. Çaresiz durumdayım. Ne yapacağımı bilemiyorum. 3 gün ömrüm olsa bile, bir kez görmek istiyorum" diye konuştu. Özdemir, yetkililerin annesiyle birlikte kendisini aynı huzurevine yerleştirilmesini kabul edeceğini de sözlerine ekledi.