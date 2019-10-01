'Anneye Bir Nefes Ol'dular

Bodrum'da, 'Anneye Bir Nefes Ol' projesi kapsamında, yaza veda partisi düzenlendi. Bitez Özgür Plajı'nda düzenlenen etkinlikte, engelli bireyler ve aileleri bir araya getirildi.

'Anneye Bir Nefes Ol'dular
01 Ekim 2019 Salı 10:11

Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Akkaya, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fatih Can Ekşi, Yönetim Kurulu Üyeleri Vehbi Yazıcı, Ülker İnan, Yılmaz Algül ve üyeler Tutku Yılmaz etkinliğe ev sahipliği yaptı. Gönüllüler animasyon, müzik, dans, atölye çalışmaları ve çeşitli yiyecek sunumlarıyla gün boyunca veli, öğrenci ve eğitmenlere keyifli anlar yaşattı.


Kaynak: AA
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