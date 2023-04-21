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Antalya ve Muğla sahillerinde bayram tatili yoğunluğu

Türkiye'nin gözde turizm merkezleri Antalya ve Muğla'da güneşli havayı değerlendirmek isteyenler, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde sahillerde yoğunluk oluşturdu

Antalya ve Muğla sahillerinde bayram tatili yoğunluğu
21 Nisan 2023 Cuma 16:30

Havanın 21, deniz suyu sıcaklığının 19 derece ölçüldüğü Antalya'da, tatilciler güzel havanın keyfini çıkardı.

Kent sakinlerinin yanı sıra çok sayıda yerli ve yabancı turist Konyaaltı, Lara ile Sarısu plajlarını tercih etti.

Bazı kişiler deniz kenarına kurdukları kamp sandalyelerine oturarak vakit geçirirken, bazıları çocuklarıyla kumsalda oynadı. Güneş havayı fırsat bilen çok sayıda tatilci denizde yüzdü.

Çocuklar kayalıklardan denize atlayarak eğlendi, birçok kişi de sahillerde yürümeyi, bisiklete binmeyi ve gölgelik alanlarda dinlenmeyi tercih etti.

Deniz kenarındaki park ve mesire yerlerinde de yoğunluk yaşandı.

Tatilcilerden Fatma Aşık, AA muhabirine, kenti ilk kez ziyaret ettiğini söyledi.

Antalya'yı çok beğendiğini belirten Aşık, "Burada 3 gün kalacağım, bayram tatilinde gezeceğiz. Hem havası hem de Antalya çok güzel." dedi.

İzmir'den Antalya'ya gelen Berna Toprak da "Tatilimiz çok güzel geçiyor. İlk kez Antalya'ya geldik. Doğal bir havası olduğu için kenti çok beğendik. Geldiğimizden beri gördüğümüz kadarıyla oldukça kalabalık bir şehir." diye konuştu.

Kentte bayram boyunca güneşi havanın etkili olması bekleniyor.

Marmaris ve Bodrum

Havanın 22, deniz suyu sıcaklığının 19 derece ölçüldüğü Muğla'nın turistik ilçesi Marmaris'te yerli ve yabancı tatilciler sahillerde yoğunluk oluşturdu.

Güneşli havayı fırsat bilen turistler ve vatandaşlar çocuklarıyla denize girdi, plajda güneşlendi. Yat Limanı ve sahil boyunca yürüyüş yapanlar, kafelerde oturarak güzel havanın tadını çıkardı.

Uzunyalı, İçmeler ve Turunç plajlarında yoğunluk gözlendi. Adrenalin tutkunu turistler su sporları istasyonlarında jet ski ve deniz paraşütüne binerek eğlenceli zaman geçirdi.

Bodrum'un Kumbahçe, Gümbet, Paşatarlası, Ortakent mahallelerinde tatilciler yoğunluk oluşturdu. Çok sayıda kişi güneşlenip denize girdi.


Kaynak: AA
Etiketler; #muğla #bodrum #ramazan bayramı
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