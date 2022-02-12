Antika halılar icradan satışa çıktı!

Muğla'da 17 adet antika halı ihaleyle satışa çıkarıldı

Basın ilan kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Muğla'da değeri 25 bin lira ile 1 milyon lira arasında değişen 17 antika halı satışa çıkıyor. Halıların ilk satış ihalesi 23 Mart 2022 tarihinde Anıl Otopark Yediemin deposu, Yerbelen mahallesi, 962 sokak No: 1 Ortaca, Muğla adresinde gerçekleştirilecek.

Satışa çıkarılan halılar arasında tahmini 400 yıllık ve 300 yıllık Uşak halıları, 150 yıllık Karabağ halısı, 200 yıllık Türkmen halısı, 120 yıllık Azeri halısı gibi antika halılar bulunuyor.

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