Apartta kalan genç kadın aniden fenalaşıp öldü!

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, iki arkadaşıyla birlikte apart dairede kalan ve aniden fenalaşan güzellik merkezi çalışanı Ayşegül Meci (21), hayatını kaybetti. Meci'nin ölümünün şüpheli bulunması üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, önceki gün saat 17.00 sıralarında Asmalıevler Mahallesi'ndeki 6653 Sokak'taki apart dairede yaşandı. Apartta iki arkadaşıyla birlikte kalan Ayşegül Meci, aniden fenalaşarak bayıldı. İhbar üzerine daireye gelen acil sağlık ekibi, ağzından köpükler gelen Meci'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Meci'nin ölümünün şüpheli bulunması üzerine savcılık soruşturma başlattı. Meci'nin olay sırasında yanındaki arkadaşları M.A. ile Ş.K. de polis tarafından gözaltına alındı. Meci'nin cenazesi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Dün yapılan otopside Meci'nin kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için alınan örnekler Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis tarafından gözaltına alınan M.A. ile Ş.K. alınan ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Otopsi sonrası Meci'nin cenazesi ailesi tarafından teslim alınarak, Tavas ilçesi Ebecik Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.